Detienen a hombre por posible robo de cable eléctrico en Escobedo

El detenido fue identificado como Jaime “N”, de 36 años de edad, quien fue sorprendido por los oficiales mientras presuntamente cometía el robo

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Proximidad (PROXPOL) cuando presuntamente sustraía cable eléctrico en la colonia Flores Magón, en el municipio de Escobedo.

El detenido fue identificado como Jaime “N”, de 36 años de edad, quien fue sorprendido por los oficiales mientras presuntamente cometía el robo.

Los hechos quedaron captados en un video difundido por vecinos del sector a través de la página de Facebook “Lo que pasa en la Flores Magón”, donde se observa al hombre mientras retira el cable.

Durante la grabación, una vecina advierte al presunto responsable que reportará lo ocurrido a la Policía de Escobedo.

Tras recibir el reporte, elementos de PROXPOL, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que implementaban el Operativo SEYO (Seguridad y Orden) en la zona, acudieron al sitio y detuvieron al hombre.

Jaime “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.