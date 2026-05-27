Detienen a hombre por posible relación con asalto en Juárez

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por su presunta participación en los hechos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con un intento de asalto registrado en la colonia Real de San José.

Los hechos ocurrieron en la calle Real de Santa Isabel, donde en el video se observa a dos personas que presuntamente intentan agredir y asaltar a un joven que transitaba por el sector.

Tras lo ocurrido y la difusión del material, policías de Juárez reforzaron los patrullajes en la zona y desplegaron un operativo de búsqueda, lo que permitió ubicar y detener a Isaías “N”, de 47 años, señalado como uno de los participantes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por su presunta participación en el intento de asalto ocurrido en la colonia Real de San José.