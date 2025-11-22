Detienen a hombre por posesión de arma de fuego en Monterrey

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que, presuntamente, se le encontrara un arma de fuego y un cargador con 12 cartuchos hábiles, en la colonia Sarabia.

El hombre fue identificado como José Amparo Z., de 49 años, y su detención se registró en el cruce de Colegio Civil y Colón.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos circulaban por la zona cuando observaron a dos hombres discutiendo. Al ser abordados, uno de ellos ,quien resultó ser el ahora detenido, intentó huir corriendo, pero fue alcanzado metros más adelante.

Durante la revisión, los oficiales encontraron a la altura de su cintura un arma de fuego calibre .380, así como un cargador con 12 cartuchos hábiles, por lo que fue detenido.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.