Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a hombre por posesión de arma de fuego en Monterrey

Por: Julieta Guevara

21 Noviembre 2025, 09:40

Compartir

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Detienen a hombre por posesión de arma de fuego en Monterrey

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que, presuntamente, se le encontrara un arma de fuego y un cargador con 12 cartuchos hábiles,  en la colonia Sarabia.

El hombre fue identificado como José Amparo Z., de 49 años, y su detención se registró en el cruce de Colegio Civil y Colón.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos circulaban por la zona cuando observaron a dos hombres discutiendo. Al ser abordados, uno de ellos ,quien resultó ser el ahora detenido,  intentó huir corriendo, pero fue alcanzado metros más adelante.

Durante la revisión, los oficiales encontraron a la altura de su cintura un arma de fuego calibre .380, así como un cargador con 12 cartuchos hábiles, por lo que fue detenido.

 El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Comentarios