Detienen a hombre por portar arma y amenazar en Monterrey

La detención se notificó el 16 de febrero de 2026 al interior de un hospital de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, donde el hombre permanece internado

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detuvieron a Joel Antonio “N”, de 34 años, por los delitos de portación prohibida de arma y amenazas.

La detención se notificó el 16 de febrero de 2026 al interior de un hospital de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, donde el hombre permanece internado bajo resguardo y a disposición de un juez.

Orden de aprehensión por hechos en Monterrey

De acuerdo con la autoridad, la orden de aprehensión está relacionada con hechos ocurridos en Monterrey.

Como antecedente, el 12 de febrero, agentes investigadores acudieron a un domicilio de la colonia Gloria Mendiola para detenerlo; sin embargo, el sujeto intentó huir subiéndose a las azoteas de varias casas.

Durante la persecución, presuntamente apuntó a los policías con lo que parecía ser un arma de fuego. Después se metió a un negocio y más tarde a un domicilio, donde finalmente fue capturado.

Lesión y notificación en hospital

Al momento de su detención, se le encontraron dosis de droga con características de cocaína.

En su intento por escapar, el hombre se lesionó una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, lugar donde se le informó oficialmente sobre su detención.

Las autoridades continúan con el proceso correspondiente.