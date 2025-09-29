Detienen a hombre por portación de arma de fuego en San Pedro

Un hombre identificado como Lucas “N”, de 46 años, fue detenido por la Policía de San Pedro por no acreditar la portación legal de un arma de fuego

Un hombre identificado como Lucas “N”, de 46 años, fue detenido por la Policía de San Pedro por no acreditar la portación legal de un arma de fuego.

La captura se llevó a cabo en la avenida Vasconcelos cuando el sujeto circulaba en un automóvil Sentra color blanco, con vidrios polarizados y placas de la Ciudad de México, por lo que se procedió a su revisión.

En el cruce de avenida Vasconcelos y Paseo de la Sierra, los policías de San Pedro inspeccionaron el vehículo y localizaron un arma tipo escuadra de color negro.

El hombre manifestó ser integrante en retiro del Ejército Mexicano; sin embargo, al no poder acreditar la portación del arma, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones correspondientes.