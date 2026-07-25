Detienen a hombre por multihomicidio en Ciénega de Flores

De acuerdo con las investigaciones, el imputado y otro hombre ingresaron sin autorización a un domicilio, donde privaron de la libertad a seis personas

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Un hombre identificado como Alexis "N", de 33 años, fue detenido por su presunta participación en un multihomicidio ocurrido el pasado 3 de mayo en el municipio de Ciénega de Flores.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que al detenido le fue cumplimentada una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado.

Seis personas habrían sido privadas de la libertad

De acuerdo con las investigaciones, el imputado y otro hombre ingresaron sin autorización a un domicilio, donde privaron de la libertad a seis personas.

Presuntamente, las sometieron y agredieron para obtener información relacionada con un tercero; posteriormente, cinco de las víctimas fueron asesinadas y una más resultó con lesiones de gravedad.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Martín Muñiz, Alexis Martínez, José Sotelo, Diana Morales e Irma García.

La detención se realizó en la colonia Privadas de Villa Vista, en el municipio de Ciénega de Flores. Posteriormente, Alexis "N" fue internado en un centro de reinserción social estatal.