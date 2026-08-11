Detienen a hombre por muerte de adulto mayor en Monterrey

Héctor fue detenido como presunto responsable de empujar a un adulto mayor, quien murió tras caer a la vía y ser arrollado por un tráiler

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Un hombre señalado como presunto responsable de empujar a un adulto mayor, quien posteriormente murió al ser arrollado por un tráiler en Monterrey, fue detenido por autoridades policiacas.

El sujeto, identificado como Héctor y presuntamente originario de Tamaulipas, fue captado por cámaras de seguridad en el momento en que habría empujado al adulto mayor, quien perdió el equilibrio y cayó sobre la vía, donde posteriormente fue atropellado por un tráiler.

Los hechos ocurrieron en la colonia Victoria, en Monterrey. Tras las investigaciones, elementos policiacos ubicaron al sospechoso en el Centro de la ciudad y procedieron a su detención.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la captura presuntamente le fueron localizadas varias dosis de droga.

Héctor quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del adulto mayor.