Detienen a hombre por lesionar a mujer con un block

Hermilio “N” es señalado por su presunta participación en los delitos de tentativa de feminicidio y lesiones en perjuicio de una mujer adulta

La Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su presunta participación en los delitos de tentativa de feminicidio y lesiones en perjuicio de una mujer adulta de identidad protegida.

El detenido fue identificado como Hermilio “N”, de 31 años de edad, quien fue localizado en un domicilio ubicado sobre la calle Anguila, en la colonia Fomerrey 25, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, cuando la víctima se encontraba conviviendo con integrantes de su familia en el porche de su domicilio.

Según la información recabada por la autoridad investigadora, el ahora detenido habría pasado por el lugar y comenzado a agredir a la familia, situación a la que posteriormente se habrían sumado otras personas. Presuntamente, el grupo comenzó a arrojar piedras hacia el domicilio.

Ante la situación, uno de los hijos de la víctima habría intentado salir para contener la agresión. En ese momento, de acuerdo con las indagatorias, Hermilio “N” aprovechó para subir por los techos de las viviendas y tomó un fragmento de block, el cual presuntamente arrojó hacia el sitio donde se encontraba la mujer.

El objeto contundente habría impactado en la cabeza de la víctima, provocando que cayera inconsciente.

Desde el día de la agresión, la mujer permanece internada en el área de cuidados intensivos de un hospital local, donde recibe atención médica.

El Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía Regional Centro, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), documentó la presunta participación de Hermilio “N” en los hechos y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.