Detienen a hombre por ir fumando presunta marihuana

El detenido y los indicios encontrados quedaron a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de Delitos Contra la Salud.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Santiago detuvieron a un conductor quien fue sorprendido consumiendo un cigarrillo con marihuana, mientras que en la unidad llevaba otro tipo de narcóticos.



El sujeto identificado como David “N”, de 28 años, fue abordado por los elementos policiales para advertirle que las luces traseras de su vehículo, estaban apagadas.



Sin embargo, al acercarse al vehículo los elementos policiales detectaron en la consola central un cigarrillo con características de marihuana que se encontraba aún encendido.



Al ser cuestionado, el conductor aceptó que era un cigarrillo de marihuana y que lo conducía para relajarse porque volvía muy cansado de su trabajo.



En el vehículo y en una mochila que portaba el conductor se localizaron más de 70 envoltorios de plástico con cristal, otros con marihuana, además de dinero en efectivo y una báscula digital.



El detenido y los indicios encontrados quedaron a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de Delitos Contra la Salud.