Detienen a hombre por intento de robo a empresa de tecnología

El ahora imputado causó daños a los cristales de la puerta de un edificio donde opera una empresa de sistemas y soluciones de tecnología,

Melitón “N” fue imputado por el delito de tentativa de robo calificado tras ser detenido en flagrancia por la policía de Monterrey mientras intentaba ingresar de manera violenta a un inmueble en el centro de la ciudad.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la investigación del Agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2026, cuando el ahora imputado causó daños a los cristales de la puerta de un edificio donde opera una empresa de sistemas y soluciones de tecnología, ubicada sobre la calle Isaac Garza.

Intentaba sustraer dinero y objetos de valor

Su intención, según el reporte, era sustraer dinero en efectivo y objetos de valor, pero no logró cometer el robo gracias a la intervención de la policía de Monterrey, quienes realizaban patrullaje y vigilancia en la zona y detectaron movimiento sospechoso.

Detención en flagrancia

Al inspeccionar el inmueble, los policías encontraron a Melitón “N” en flagrancia y procedieron a su detención, siendo puesto de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente.

Prisión preventiva como medida cautelar

El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación presentó los datos de prueba que acreditan la presunta participación del detenido en los hechos, solicitando su vinculación a proceso. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva con internamiento en un Centro de Readaptación Social Estatal.