Detienen a hombre por intento de homicidio en San Nicolás

Carlos “N" fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en un ataque ocurrido en 2025, en la colonia Hacienda Los Morales

Un hombre de 48 años fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), señalado por su participación en un caso de homicidio calificado en grado de tentativa, ocurrido en San Nicolás de los Garza.

Se trata de Carlos “N”, quien fue localizado en la vía pública, en calles de la colonia Residencial Florida, en Monterrey.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron en febrero de 2025, en el exterior de un domicilio ubicado en la colonia Hacienda Los Morales, en San Nicolás.

La investigación establece que el ahora detenido habría llegado a bordo de un vehículo hasta el domicilio de un hombre identificado con las iniciales J.A.A., con quien presuntamente sostenía un conflicto.

Ataca con cuchillo a hombre en San Nicolás

Según la carpeta de investigación, Carlos “N” descendió del automóvil con un cuchillo y atacó a la víctima, a quien le provocó diversas lesiones graves en el abdomen.

Después de la agresión, el hombre habría regresado al vehículo para escapar del lugar.

La Fiscalía señaló que el presunto agresor no logró privar de la vida a la víctima por causas ajenas a su voluntad, ya que el lesionado alcanzó a ser trasladado a un hospital local.

Tras recibir atención médica, el hombre logró recuperarse de las heridas provocadas durante el ataque.

Cumplimentan orden de aprehensión contra sospechoso

Como resultado de las investigaciones, un juez giró una orden de aprehensión contra Carlos “N”, la cual fue cumplimentada el 29 de septiembre de 2026 por detectives de la AEI.

El detenido quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.