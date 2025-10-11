Detienen a hombre por intento de homicidio en la colonia Sarabia

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a un hombre de 53 años tirado en el patio, con varias heridas de cuchillo y rodeado de rastros de sangre.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de presuntamente intentar asesinar a cuchilladas a otro individuo durante una riña por rencillas personales, al interior de un cuarto de renta en la Colonia Sarabia.

El ataque fue reportado alrededor de las 00:30 horas en la calle Democracia, entre Colegio Civil y Juan Méndez, donde los policías municipales realizaban labores de patrullaje y recibieron el aviso de una persona lesionada por arma blanca.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a un hombre de 53 años tirado en el patio, con varias heridas de cuchillo y rodeado de rastros de sangre. De inmediato solicitaron apoyo médico y paramédicos acudieron al lugar para trasladar al herido al Hospital Metropolitano, donde permanece bajo observación.

La víctima señaló como agresor a un hombre que se encontraba a unos metros del lugar, identificado como Elpidio P., de 41 años, quien presuntamente irrumpió en el cuarto que rentaba su conocido y lo atacó con un arma blanca, con la aparente intención de quitarle la vida.

El presunto responsable fue detenido en el sitio por los oficiales y el cuchillo utilizado en el ataque fue asegurado como evidencia.

Posteriormente, Elpidio P. fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.