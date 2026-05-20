Detienen a hombre por intento de feminicidio en Pesquería

El sospechoso habría intentado incendiar una vivienda con una mujer y un menor dentro; fue capturado por policías municipales

Elementos de Policía de Pesquería detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en hechos registrados en la colonia Colinas del Aeropuerto.

Los acontecimientos ocurrieron luego de que oficiales atendieran un reporte de persona agresiva en un domicilio ubicado sobre la calle Neptuno, donde una mujer solicitó auxilio, denunciando que su pareja presuntamente intentaba incendiar la vivienda utilizando un tanque de gas, mientras ella y un menor de edad permanecían al interior del domicilio.

Al ingresar, los oficiales detectaron un fuerte olor a gas y observaron al hombre sosteniendo el tanque con la válvula abierta, así como un encendedor que manipulaba constantemente.

Los elementos lograron controlar la situación, cerrar la válvula del tanque y asegurar al presunto responsable sin que resultaran personas lesionadas.

El detenido, identificado como Francisco “N”, de 27 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.