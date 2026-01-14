Detienen a hombre por intentar agredir a su pareja

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Del Prado, donde la víctima habría sido atacada por su pareja sentimental, lo que derivó en lesiones

Un hombre identificado como Pablo Erick P., de 35 años, fue sujeto a acción penal y se le ejecutó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de intento de feminicidio, luego de agredir a su pareja y causarle diversas lesiones, en hechos registrados el 8 de enero en el municipio de Monterrey.

Tras las investigaciones iniciales, el señalado fue localizado y detenido por elementos de la Policía de Monterrey en la colonia Industrial, donde además se habría resistido al arresto y agredido a una oficial durante su aseguramiento.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinó ejercer acción penal en su contra por intento de feminicidio, por lo que permanecerá internado en un centro penitenciario mientras se concluyen las investigaciones y se define su situación jurídica.