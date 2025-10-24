Detienen a hombre por incendio en casino abandonado en Monterrey

Policías acudieron al llamado del C4; al notar su presencia, el hombre intentó huir, pero fue detenido más adelante por los elementos.

Un hombre originario de Chiapas fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente provocar un incendio al interior de una casa de apuestas y juegos de azar abandonada, en el Fraccionamiento Bernardo Reyes, Monterrey.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó un incendio dentro de dicho lugar.

Al arribar los uniformados municipales, se percataron que salía humo del interior, por lo que al descender de la patrulla, observaron salir a un sujeto a toda velocidad, quien al verlos, intentó escapar.

Sin embargo, fue detenido metros más adelante y posteriormente los policías ingresaron al lugar abandonado, visualizando que varios muebles estaban en llamas, por lo que pidieron el apoyo de los rescatistas. Hasta ese sitio llegaron elementos de Bomberos Nuevo León, quienes en pocos minutos sofocaron el incendio que no llegó a mayores.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre identificado como José Alberto L., de 37 años de edad, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.