Detienen a hombre por hostigamiento a menor de edad

Por: Danea Lázaro

18 Agosto 2025, 18:33

El detenido fue identificado como Fernando “N”, y de acuerdo con testimonio de la menor, el sujeto la interceptó cuando ella iba al baño y le hizo tocamientos

El gerente de un restaurante ubicado sobre la Carretera Nacional fue detenido por elementos de Policía de Santiago, luego que trabajadoras del negocio lo señalaron de hacer tocamientos a una de ellas, quien es menor de edad.

El detenido fue identificado como Fernando “N”, de 32 años, originario de Veracruz, y de acuerdo con testimonio de la menor, el sujeto la interceptó cuando ella buscaba ir al baño y le hizo tocamientos, hecho que se repitió en otras ocasiones.

Llorando, la afectada acudió a refugiarse con su compañera de trabajo, quien hizo el reporte correspondiente a la Policía de Santiago, por lo que el sujeto quedó detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Tras la audiencia de ley, el gerente quedó vinculado a proceso por hostigamiento sexual, en agravio de realizarlo contra una menor de edad.

