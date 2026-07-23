Detienen a hombre por homicidio tras riña en Guadalupe

Un hombre fue detenido por la muerte de un vecino que intentó detener una pelea y recibió un bloque en la cabeza durante la agresión

Lo que inició como un intento por detener una pelea entre vecinos terminó en tragedia en Guadalupe. Un hombre que buscaba tranquilizar la situación perdió la vida luego de recibir el impacto de un fragmento de bloque, presuntamente lanzado por José Rodolfo “N”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio en la colonia Valle del Sol, donde la víctima, identificada como Agustín, de 51 años, se encontraba al exterior de un domicilio cuando intervino para calmar la riña.

La investigación señala que el ahora detenido habría comenzado a quebrar bloques para arrojar los fragmentos, uno de los cuales golpeó al hombre en la cabeza. Aunque fue trasladado a un hospital, posteriormente se confirmó su fallecimiento a causa de una contusión profunda de cráneo.

Tras las indagatorias, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Rodolfo “N”, de 44 años, en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

El detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.