Detienen a hombre por homicidio ocurrido en Tamaulipas

El detenido, identificado como Felipe "N" de 59 años era buscado desde 2020 y fue detenido cuando presuntamente realizaba una transacción de narcóticos

La Policía de Guadalupe detuvo a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por un homicidio ocurrido en Tamaulipas.

El detenido, identificado como Felipe "N" de 59 años era buscado desde 2020 y fue detenido cuando presuntamente realizaba una transacción de narcóticos junto a otra persona en el cruce de Loma Real y Arboledas en la Colonia Nuevo Almaguer.

Luego de ser visualizados por una patrulla qué estaba realizando un recorrido en la zona fueron abordados por los oficiales.

Luego de que ambos fueron abordados, fueron detenidos y tras j a revisión se les aseguró:

- 29 dosis de hierba verde similar a la marihuana.

- 289 gramos de la misma supuesta droga.

- 20 dosis de una sustancia similar al cristal

- Una báscula gramera

- Una cámara de vigilancia

Ahora, Felipe se encuentra a la espera de que su situación jurídica sea esclarecida.