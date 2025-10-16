Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a hombre por homicidio ocurrido en Tamaulipas

Por: Jared Villarreal

15 Octubre 2025, 15:50

Compartir

El detenido, identificado como Felipe "N" de 59 años era buscado desde 2020 y fue detenido cuando presuntamente realizaba una transacción de narcóticos

Detienen a hombre por homicidio ocurrido en Tamaulipas

La Policía de Guadalupe detuvo a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por un homicidio ocurrido en Tamaulipas.

El detenido, identificado como Felipe "N" de 59 años era buscado desde 2020 y fue detenido cuando presuntamente realizaba una transacción de narcóticos junto a otra persona en el cruce de Loma Real y Arboledas en la Colonia Nuevo Almaguer. 

Luego de ser visualizados por una patrulla qué estaba realizando un recorrido en la zona fueron abordados por los oficiales. 

WhatsApp Image 2025-10-15 at 3.45.59 PM (2).jpeg

Luego de que ambos fueron abordados, fueron detenidos y tras j a revisión se les aseguró:

- 29 dosis de hierba verde similar a la marihuana. 
- 289 gramos de la misma supuesta droga.
- 20 dosis de una sustancia similar al cristal
- Una báscula gramera
- Una cámara de vigilancia

Ahora, Felipe se encuentra a la espera de que su situación jurídica sea esclarecida.

Comentarios