Detienen a hombre por homicidio en San Nicolás

Alejandro “N”, de 33 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, luego de una orden de aprehensión cumplida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La detención se realizó el 16 de febrero de 2026 en la vía pública, en calles de la colonia Centro del municipio de San Nicolás de los Garza, como parte de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que se le señala ocurrieron el 1 de septiembre de 2025, cuando el ahora detenido ingresó a un domicilio ubicado sobre la calle Simón Bolívar, también en el Centro de San Nicolás.

En ese lugar se encontraba la víctima, identificada como Julián, de 39 años de edad, con quien Alejandro “N” presuntamente mantenía rencillas previas.

La investigación establece que el imputado se aproximó a la víctima y la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, causándole la muerte. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar con rumbo desconocido.

La causa de muerte fue determinada como contusión profunda de cráneo, según la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense.

Alejandro “N” fue internado en un Centro de Readaptación Social y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien definirá su situación jurídica conforme avance el proceso.