Detienen a hombre por homicidio en Pesquería

El detenido presuntamente agredió con un machete a un hombre de 28 años, causándole la muerte, y lesionó a una mujer que logró escapar y pedir ayuda.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Arturo “N”, de 36 años de edad en cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, relacionados con un ataque ocurrido en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con la investigación, los hechos sucedieron el pasado 24 de octubre dentro de una vivienda ubicada en la colonia Arcos del Parque, donde el ahora detenido presuntamente agredió con un machete a un hombre de 28 años, causándole la muerte, y lesionó a una mujer de la misma edad que logró escapar y pedir ayuda.

El detenido fue notificado de la orden judicial al interior de un centro de readaptación social estatal, donde permanecerá internado a disposición de un juez de control para continuar con el proceso penal en su contra.