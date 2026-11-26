Juan Alberto "N" fue detenido por su presunta participación en un ataque armado que dejó un hombre muerto y otro lesionado en Villa Olímpica.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión contra Juan Alberto "N", de 28 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y en grado de tentativa.

Se le notificó al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde ya estaba internado a disposición de un juez de control y de juicio oral penal.

El agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Homicidios, con apoyo de detectives, documentó la presunta responsabilidad del señalado en un ataque con arma de fuego el pasado 16 de enero en calles de la colonia Villa Olimpica, en el municipio de Guadalupe.

Su acción trajo como consecuencia la muerte violenta de Brandon Alexis, de 29 años de edad; y lesiones graves a un masculino, de 23 años.

Ambas víctimas circulaban en una motocicleta por el cruce de la calle Venezuela y la avenida De la Villa.

El ahora detenido sostenía viejas rencillas con ambos y les disparó de modo reiterado con un arma de fuego corta.

Brandon Alexis quedó sin vida sobre la vía pública, y su acompañante resultó lesionado en diversas partes del cuerpo y fue trasladado a un centro médico para recibir atención médica oportuna.