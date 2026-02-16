Detienen a hombre por homicidio en Guadalupe, NL

Las investigaciones establecen que el ahora detenido presuntamente arribó al sitio acompañado de otro hombre a bordo de una camioneta tipo minivan

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de un hombre señalado por su probable participación en un homicidio ocurrido en abril del año pasado en el municipio de Guadalupe.

Ejecutan orden de aprehensión

La aprehensión fue realizada el 14 de febrero de 2026 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios.

El detenido fue identificado como Juan Carlos “N”, de 30 años, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La captura tuvo lugar en calles de la colonia San Bernabé, en Monterrey, sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

Detalles de los hechos

De acuerdo con las indagatorias integradas por el agente del Ministerio Público especializado en homicidios, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 3 de abril de 2025 en un domicilio ubicado en la calle San Quintín, en la colonia San Sebastián, en el municipio de Guadalupe.

En ese lugar, la víctima, identificada como Cristian, de 23 años, fue atacada con disparos de arma de fuego mientras se encontraba al interior del inmueble.

Según la carpeta de investigación, ambos habrían reclamado a la víctima una supuesta deuda relacionada con la venta de narcóticos para consumo, tras el intercambio, uno de ellos habría accionado un arma corta en su contra, provocándole heridas de gravedad.

Proceso legal en curso

Familiares que se encontraban en las inmediaciones auxiliaron al joven y lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras su detención, Juan Carlos “N” fue internado en un Centro de Readaptación Social del estado, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas etapas del proceso.