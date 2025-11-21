Detienen a hombre por homicidio en barbería de San Nicolás

La investigación señala que la víctima fue atacada debido a una deuda pendiente con el agresor por la venta de narcóticos.

La Fiscalía de Nuevo informó sobre la detención de un hombre identificado como Víctor “N” de 33 años por su presunta participación en un homicidio calificado.

Según la información oficial, el delito se relaciona con lo ocurrido el 7 de febrero de 2025 en una barbería ubicada en la colonia Constituyentes de Querétaro, 3er sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

La investigación señala que la víctima, César, de 39 años, se encontraba sentado en una banca dentro del establecimiento cuando fue observado por Víctor “N”, quien presuntamente portaba un arma de fuego.

Al identificar a la víctima como una persona que le adeudaba dinero por la venta de narcóticos, el agresor habría apuntado directamente a la cabeza de César y disparado, provocándole heridas que le causaron la muerte.

Posteriormente, el presunto responsable se retiró del lugar acompañado de otro sujeto.

Víctor “N” permanece internado en prisión preventiva, en espera de la continuación de su proceso legal ante la autoridad judicial correspondiente.