Detienen a hombre por homicidio durante presunto robo en García

La Fiscalía de Nuevo León capturó a Yenerith “N” en el municipio de Guadalupe mediante una orden de aprehensión por asesinato calificado.

Un hombre de 25 años fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de un hombre al interior de una vivienda en la colonia Ampliación Los Cerritos, en el municipio de García.

La Fiscalía de Nuevo León identificó al detenido como Yenerith “N”, quien fue localizado el pasado 11 de noviembre en la vía pública, en calles de la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Guadalupe. Posteriormente, fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2026, cuando el ahora detenido habría ingresado al domicilio de la víctima, identificada como Pedro, de 28 años, acompañado de otros hombres, presuntamente con la intención de robar objetos de valor y ajustar cuentas por rencillas anteriores.

En el lugar, Yenerith “N” habría golpeado a Pedro con un bate de madera, mientras el hombre se encontraba acompañado de su esposa. Antes de retirarse, los agresores presuntamente amenazaron a la mujer para evitar que denunciara lo ocurrido y se llevaron diversas pertenencias.

Sin embargo, el ahora detenido habría regresado posteriormente para apoderarse de una motocicleta y volvió a golpear a la víctima, esta vez en la cabeza, provocándole la muerte por una contusión profunda de cráneo, según el dictamen pericial.

La Fiscalía continúa con el proceso penal por el delito de homicidio calificado.