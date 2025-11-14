Detienen a hombre por homicidio doloso en Cadereyta

Tras una discusión, el ahora acusado agredió a otro hombre con un barrote, golpeándolo en diversas partes del cuerpo, causándole la muerte.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de William “N”, de 26 años, por el delito de homicidio calificado a título de dolo.

La detención fue en la vía pública de la colonia Valle de los Encinos, en Cadereyta Jiménez. El imputado fue internado en prisión y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en la misma colonia, cuando William “N” se encontró con Rolando, de 34 años, con quien mantenía rencillas.

Tras una discusión, el ahora detenido lo agredió con un barrote, golpeándolo en diversas partes del cuerpo. Después del ataque, el agresor huyó corriendo por calles del sector.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente se notificó su fallecimiento. Según la autopsia, la causa de muerte fue contusión profunda de cráneo.