Detienen a hombre por homicidio de policía de Fuerza Civil

El investigado de 39 años sumó cargos por homicidio calificado tras la emboscada registrada el 21 de marzo de 2025 en Aramberri.

Un hombre identificado como Jesús “N”, de 39 años, fue notificado de una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de un elemento de Fuerza Civil, ocurrido tras un enfrentamiento armado en el municipio de Aramberri, en marzo de 2025.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron el mandamiento judicial el pasado 30 de octubre, al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde el señalado ya se encontraba internado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2025, cuando policías de Fuerza Civil realizaban recorridos de vigilancia a bordo de sus unidades y fueron atacados por hombres armados que viajaban en varias camionetas. Los uniformados repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento.

Durante el intercambio de disparos, un oficial identificado como Francisco, de 31 años, resultó lesionado y fue trasladado vía aérea a un hospital de Monterrey. Sin embargo, el 26 de marzo, personal médico confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Jesús “N” enfrenta cargos por homicidio calificado y delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos.

El hombre permanecerá internado en el mismo centro penitenciario, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien determinará su situación jurídica.