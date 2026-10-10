Detienen a hombre por homicidio cometido en Escobedo en 2021

Joel “N” fue internado en un CERESO estatal, donde permanece a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación

Un hombre de 35 años fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en un homicidio ocurrido en octubre de 2021, en el municipio de Escobedo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Joel “N” fue capturado el pasado 7 de octubre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en calles de la colonia Andrés Caballero, en General Escobedo.

El detenido es investigado por hechos registrados el 2 de octubre de 2021, cuando presuntamente, en compañía de otros sujetos, realizó detonaciones de arma de fuego frente a un domicilio ubicado en la colonia Eulalio Villarreal.

Durante el ataque, los proyectiles impactaron a un hombre identificado como Hipólito, de 37 años, quien perdió la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, Joel “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social estatal, donde permanece a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica.