Detienen a hombre por homicidio cometido en colonia Las Villas

El presunto responsable fue internado en un Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de un hombre acusado de un homicidio ocurrido en el municipio de García. Se trata de Francisco “N”, de 36 años, quien fue capturado el pasado 12 de marzo por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en la vía pública del municipio de Escobedo.

Posteriormente, el presunto responsable fue internado en un Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

¿Qué pasó en colonia Las Villas, García?

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2024 dentro de una vivienda ubicada en la calle Villaseñor, en la colonia Las Villas, en García. Ese día, la víctima, identificada como Juan de Dios, de 28 años, se encontraba en el domicilio que rentaba junto con el ahora detenido. Ambos comenzaron a discutir y la confrontación escaló hasta los golpes.

Durante la pelea, presuntamente Francisco “N” tomó un cuchillo y atacó a la víctima en diversas partes del cuerpo, provocándole la muerte en el interior del inmueble. Antes de huir del lugar a pie, el agresor también lesionó a otro hombre de 26 años que se encontraba en la vivienda en ese momento.