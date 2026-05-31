Detienen a hombre por homicidio cometido en Apodaca

El crimen ocurrió en una vivienda de la colonia Nuevo Almaguer, donde la víctima, José, de 36 años, fue atacada a balazos frente a su pareja

Un hombre identificado como Oscar “N”, de 27 años, fue detenido por agentes ministeriales por su presunta participación en un homicidio ocurrido en agosto de 2025 en Apodaca.

La captura se realizó en la colonia San Bernabé, en Monterrey, y posteriormente fue trasladado a un penal estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, el crimen ocurrió en una vivienda de la colonia Nuevo Almaguer, donde la víctima, José, de 36 años, fue atacada a balazos frente a su pareja.

Las investigaciones señalan que el detenido llegó al domicilio en una motocicleta, ingresó al inmueble y disparó contra el hombre, presuntamente por conflictos relacionados con la venta de droga.

Tras la agresión, el presunto responsable escapó del lugar junto con otro sujeto. Ahora enfrentará el proceso judicial correspondiente.