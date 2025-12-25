Detienen a hombre por homicidio calificado ocurrido en Linares

La indagatoria señala que la víctima despertó al escuchar ruidos en la parte trasera del inmueble y, al abrir la puerta, observó a dos sujetos,

Un hombre identificado como José Belén “N”, de 27 años de edad, fue notificado de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, en hechos ocurridos en el municipio de Linares.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 9 de septiembre de 2025, cuando un hombre identificado como Jesús Antonio, de 27 años, se encontraba durmiendo al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Antonio, en Linares.

La indagatoria señala que la víctima despertó al escuchar ruidos en la parte trasera del inmueble y, al abrir la puerta, observó a dos sujetos, uno de los cuales presuntamente le disparó con un arma de fuego corta, causándole lesiones de gravedad.

Posteriormente, los agresores huyeron del lugar, donde los esperaba el ahora detenido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó que la causa de muerte fue lesiones cervicales y torácicas producidas por proyectil de arma de fuego.

José Belén “N” quedó a disposición de un juez de control y se encuentra en prisión preventiva, en espera de que se defina su situación jurídica.