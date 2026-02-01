Detienen a hombre por homicidio calificado en Monterrey

Fue ubicado en la colonia Del Norte y quedó internado en un Centro de Readaptación Social Estatal a disposición de un Juez de Control

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de Juan Pablo “N”, de 50 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión el pasado 30 de enero de 2026.

El detenido fue ubicado en la colonia Del Norte, en Monterrey, y quedó internado en un Centro de Readaptación Social Estatal a disposición de un Juez de Control.

Hechos que motivaron la detención

Los hechos por los cuales se le detuvo ocurrieron el 27 de julio de 2024, cuando la víctima, un hombre de aproximadamente 32 años, fue agredida y asesinada con arma de fuego al interior de un cuarto de renta en la colonia 10 de Marzo.

En la agresión también habría participado Irvin “N”, quien fue detenido previamente en enero de 2026.

Proceso legal en curso

La Fiscalía continúa con el proceso para deslindar responsabilidades sobre el caso.