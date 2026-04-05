Detienen a hombre por homicidio calificado en Guadalupe

La indagatoria señala que Bayron “N”, utilizando un objeto tipo retráctil, agredió de manera brutal a Rangel, propinándole múltiples golpes en la cabeza

En un operativo realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), detectives adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios lograron la captura de un hombre señalado por su presunta participación en una violenta agresión contra un ciudadano en el municipio de Guadalupe.

El detenido fue identificado como Bayron “N”, de 28 años de edad, conocido bajo el alias de “Lalo”. La detención se llevó a cabo este jueves 2 de abril de 2026 en la calle Altomonte de la colonia Lomas de San Martín, en el municipio de Pesquería, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos en la Plaza Andenes

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos que se le imputan ocurrieron la mañana del pasado 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 09:50 horas. La víctima, identificada como Gilberto Rangel, caminaba por el estacionamiento de la plaza comercial Andenes tras haber asistido a un evento deportivo, vistiendo la camiseta de un equipo de fútbol.

En ese punto, fue abordado por elementos de seguridad del lugar, entre los cuales se encontraban el ahora investigado Bayron “N” y un cómplice identificado como Javier “N”, quien ya había sido detenido previamente. Ambos se desempeñaban como guardias de seguridad de un bar ubicado dentro de la misma plaza.

Agresión y situación jurídica

La indagatoria señala que Bayron “N”, utilizando un objeto tipo retráctil, agredió de manera brutal a Rangel, propinándole múltiples golpes en la cabeza y los brazos. La violencia del ataque provocó que la víctima cayera al suelo inconsciente; sin embargo, el agresor continuó golpeándolo a pesar de su evidente estado de indefensión.

Tras la ejecución de la orden judicial, el detenido fue trasladado e internado en un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedará a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y proceder con el proceso penal por la gravedad de las lesiones infligidas.