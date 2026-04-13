Detienen a hombre por homicidio calificado de su hermano

La captura fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en calles de la colonia Nogales del Topo Chico, en Monterrey,

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de José “N”, de 55 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La captura fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en calles de la colonia Nogales del Topo Chico, en Monterrey, durante abril de 2026, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2026 en un domicilio de la colonia 31 de Diciembre, en el municipio de Guadalupe. La víctima, identificada como Edy, de 47 años, se encontraba en el lugar junto a su hermano, el ahora detenido.

Según la indagatoria, en el domicilio se registró un incendio que dejó a la víctima con quemaduras graves. Antes de ser trasladado a un hospital, señaló a su hermano como quien habría provocado el fuego. Días después, el 28 de marzo, se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones.

Tras su detención, José “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de control que definirá su situación jurídica.