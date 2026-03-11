Detienen a hombre por herir con desarmador a peatón en Monterrey

Según la víctima, el hombre comenzó a buscarle pleito sin motivo aparente. Instantes después sacó un desarmador con el que lo lesionó en el abdomen.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de presuntamente lesionar con un desarmador a un peatón en calles del centro de la ciudad. La víctima resultó con una herida en el abdomen y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:05 horas en el cruce de Villagómez y Reforma, donde fue capturado Amado V., de 50 años de edad, señalado como el presunto agresor.

Policías atendían reporte de persona lesionada

De acuerdo con el informe oficial, elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia en el sector cuando personal del C4 les reportó a una persona herida por arma blanca.

Al arribar al sitio, los uniformados observaron a un hombre con manchas de sangre a la altura del estómago. La víctima señaló a otro individuo que se encontraba cerca como la persona que momentos antes lo había atacado.

Víctima asegura que agresión fue sin motivo

Tras la captura del presunto agresor, el lesionado, un hombre de 59 años, relató a los oficiales que se encontraba en el cruce de las calles mencionadas cuando el ahora detenido se le acercó.

Según su testimonio, el hombre comenzó a buscarle pleito sin motivo aparente. Instantes después sacó un desarmador con el que lo lesionó en el lado izquierdo del abdomen.

Paramédicos trasladan al lesionado a hospital

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Metropolitano para su valoración médica.

Las autoridades no informaron sobre el estado de salud actualizado del hombre lesionado.

Queda a disposición del Ministerio Público

El presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo implementada por la actual administración municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad y disminuir los delitos en la ciudad.