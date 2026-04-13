Detienen a hombre por hacerse pasar por policía en Monterrey

El sospechoso originario de Tamaulipas mostró una credencial vencida y no estaba registrado en ninguna corporación de seguridad

Un hombre originario de Tamaulipas fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey al presuntamente usurpar funciones al ostentarse como agente activo de seguridad.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:45 horas en el cruce de Peral y Magnolia, en la colonia Jardines de la Moderna, en Monterrey.

Durante un recorrido de vigilancia, los oficiales detectaron una camioneta Ford F-150 color negro que circulaba sin placas, en la que viajaban dos hombres.

Intentó acreditarse como policía

Tras marcarle el alto al conductor, el copiloto descendió de la unidad y solicitó a los uniformados que les permitieran continuar su camino. Para ello, se identificó como supuesto elemento activo de una corporación en Tamaulipas, mostrando una credencial que estaba vencida desde el año pasado.

Al verificar la información con el sistema del C4, las autoridades confirmaron que el nombre del individuo no figuraba como activo en ninguna institución de seguridad.

El detenido fue identificado como Fabián Bernabé H., de 47 años, quien fue arrestado por el presunto delito de usurpación de funciones.

Además, la camioneta fue asegurada por Tránsito de Monterrey debido a que no contaba con placas de circulación.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en las próximas horas.