Detienen a hombre por hacer tocamientos a su sobrina en Monterrey

El sujeto aprovechó la salida de la madre de la menor para entrar a su cuarto y abrazarla para hacerle tocamientos, según denunció a las autoridades

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente realizar tocamientos a su sobrina menor de 14 años de edad, en la colonia Moderna.

Los hechos se registraron a las 21:05 horas de este martes en Privada Laurel y Nardo, donde fue capturado Antonio H., de 60 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reporta un caso de abuso sexual.

Al arribar al sitio se entrevistan con la madre de la menor, de 38 años de edad, quien señala a un familiar que estaba frente a ella, ya que supuestamente realizó tocamientos a su hija.

Mencionó que salió unos minutos de la casa donde habitan y cuando regresó, su hija le dijo que su tío había entrado al cuarto y la había abrazado, realizándole tocamientos.

La víctima lo aventó y salió a pedir auxilio, llamando por teléfono a las autoridades, arribando en pocos minutos los oficiales de esta corporación, quienes ante el señalamiento de la mujer, detuvieron al presunto.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.