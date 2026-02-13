Detienen a hombre por hacer tocamientos a mujer en Monterrey

La víctima refiere que caminaba por el estacionamiento del centro comercial HEB cuando un hombre pasa por su lado y le toca los glúteos en contra de su voluntad

Un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, por presuntamente realizarle tocamientos a una mujer al salir de un centro comercial, al norponiente de la ciudad.

La detención de César Adrián G., de 19 años, se registró a las 16:30 horas en la Avenida Lincoln y Jesús María Candia, en la colonia San Jorge.

Los oficiales de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia cuando una mujer les hace señas para que se acerquen con ella.

La víctima refiere que caminaba por el estacionamiento del centro comercial HEB cuando un hombre pasa por su lado y le toca los glúteos en contra de su voluntad, por lo que pide apoyo a personal de seguridad de dicho negocio.

En ese momento el encargado de la seguridad se acerca a los oficiales de la Policía de Monterrey para hacerles entrega del presunto.

Ante la acusación de la víctima se procede con la detención del hombre.

En el lugar se informó que se presume había otra víctima que también sufrió acoso de la misma persona, pero optó por retirarse y no presentar cargos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.