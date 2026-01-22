Detienen a hombre por grafitear negocio en Monterrey

Los uniformados sorprendieron al presunto responsable en flagrancia, quién aún tenía en su poder un marcador permanente color negro

Un hombre originario del Estado de México fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido grafiteando la fachada de un negocio de pinturas, en el centro de la ciudad.

La detención de Juan Carlos M., de 43 años de edad, se registró alrededor de las 22:50 horas, en el cruce de las calles Aramberri y Emilio Carranza, luego de que personal del C4 regiomontano detectara la acción a través de las cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando recibieron el aviso sobre un masculino que estaba causando daños a la propiedad.

Al arribar al sitio, los uniformados sorprendieron al presunto responsable en flagrancia, quien aún tenía en su poder un marcador permanente color negro, con el cual realizaba las pintas.

El hombre fue detenido de inmediato y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, por el delito de daños en propiedad ajena.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad “Escudo”, implementada por la actual administración municipal, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, inhibir conductas delictivas y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.