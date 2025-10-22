Detienen a hombre por grafitear edificio del SAT en Monterrey

El hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público

Un hombre fue captado in fraganti cuando realizaba pintas en una pared del edificio del SAT ubicado en Monterrey.

Los hechos se registraron este martes a las 01:00 horas en el cruce de Pino Suárez y Padre Mier, cuando a través de las cámaras de monitoreo del C4 observan a un hombre dañando un edificio con graffiti.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando fueron alertados de la situación y se aproximaron al sitio.

De inmediato, los oficiales descendieron de la unidad observando al sospechoso, quien se encontraba realizando pintas con un marcador en las paredes del edificio del SAT.

Ante este hecho procedieron a detenerlo, ya que había causado daños en el inmueble de la dependencia federal.

El detenido fue identificado como Edgar Eduardo H., de 33 años de edad, y fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, por los delitos que le resulten.