Detienen a hombre por grabar a mujer en baño dentro de clínica

Oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron el reporte de un hombre que escandalizaba en el área, por lo que acudieron al sitio

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser señalado por grabar con su celular a una mujer mientras se encontraba en el baño de una clínica del IMSS, en la colonia Valle Verde Segundo Sector.

Detienen a presunto responsable tras reporte de la víctima

El detenido fue identificado como Manuel “N” de 34 años. Su captura ocurrió en el cruce de las calles Estornino y Pardillo, al norponiente de Monterrey.

De acuerdo con el reporte policial, oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron el reporte de un hombre que escandalizaba en el área, por lo que acudieron al sitio.

Mujer denunció que era grabada dentro del baño

Al entrevistarse con una mujer de 30 años, ésta les informó que momentos antes había ingresado a los baños de la Clínica No. 39 del IMSS, donde acudiría a una consulta médica. Mientras utilizaba uno de los sanitarios, observó por la abertura del cancel que un hombre presuntamente la grababa con su teléfono.

La afectada salió de inmediato del baño y siguió al sospechoso, quien intentó escapar del lugar.

Minutos después, los policías localizaron al señalado en el área del estacionamiento y procedieron con su detención.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los delitos que resulten.