Detienen a hombre por golpear y amenazar de muerte a su esposa

Los hechos ocurrieron en la colonia San Francisco, donde los oficiales detectaron un automóvil circulando a exceso de velocidad.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Santiago luego de que su esposa lo denunció por presuntamente agredirla físicamente y amenazarla de muerte mientras ambos viajaban a bordo de un vehículo.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Francisco, donde los oficiales detectaron un automóvil circulando a exceso de velocidad.

Al marcarle el alto, identificaron al conductor como Adolfo “N” de 38 años, con domicilio en la comunidad de San José Sur.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre conducía un vehículo Tsuru con placas de circulación del estado de Nuevo León y presuntamente presentaba aliento alcohólico al momento de la intervención.

Tras la detención, la mujer informó a las autoridades que ambos regresaban de Montemorelos cuando su esposo comenzó a mostrar una actitud celosa y agresiva. Señaló que durante el trayecto hacia Santiago la insultó, posteriormente la golpeó en el rostro y le mostró una navaja con la que presuntamente la amenazó de muerte.

El hombre quedó a disposición de la fiscalía del estado, mientras continúan las investigaciones del caso.