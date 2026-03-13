Detienen a hombre por golpear caballo con una vara en Monterrey

Los oficiales cuestionaron al hombre sobre lo ocurrido, quien respondió que el caballo no quería moverse, motivo por el que aseguró que lo golpeaba.

Un hombre fue detenido por presunto maltrato animal luego de que policías lo sorprendieran golpeando con una vara a un caballo que jalaba un carretón en calles de la colonia Residencial Lincoln, en el municipio de Monterrey.

La detención ocurrió alrededor de las 13:55 horas en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Jardín de las Delicias, donde los oficiales interceptaron a Enrique R., de 50 años.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía de Monterrey realizaban recorridos de vigilancia en la zona cuando observaron al hombre desplazándose en un carretón mientras presuntamente golpeaba al equino con una vara.

Según los uniformados, el animal relinchaba aparentemente de dolor y no avanzaba, por lo que decidieron acercarse para intervenir.

Argumentó que el caballo no quería avanzar

Al descender de la patrulla, los oficiales cuestionaron al hombre sobre lo ocurrido, quien respondió que el caballo no quería moverse, motivo por el que aseguró que lo golpeaba.

Los policías le informaron que el maltrato animal constituye un delito, por lo que procedieron a su detención en el lugar.

Caballo queda bajo resguardo de bienestar animal

Tras el aseguramiento, el caballo fue entregado a autoridades de bienestar animal para su valoración y resguardo.

La detención se realizó como parte de las acciones de vigilancia implementadas dentro de la estrategia de seguridad Escudo, impulsada por la actual administración municipal.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.