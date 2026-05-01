Detienen a hombre por golpear a su madre en Monterrey

La mujer relató que el hombre presuntamente la golpeó, la jaló del cabello y la arrastró por distintas áreas de la casa, además de amenazarla de muerte.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su madre al interior de un domicilio en la colonia Plutarco Elías Calles, al norponiente de la ciudad.

La detención de Kevin Michel A., de 28 años, se registró a las 22:20 horas en el cruce de las calles Banco Obrero y Ejido Colectivo, luego de que elementos municipales acudieran tras el reporte de una persona agresiva dentro de una vivienda.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, una mujer de 63 años, su hijo llegó al domicilio y comenzó a reclamarle por haberlo corrido meses atrás, presuntamente debido a problemas relacionados con el consumo de sustancias.

La mujer relató que en ese momento se encontraba cuidando a su nieto de 8 años, cuando el hombre presuntamente la golpeó, la jaló del cabello y la arrastró por distintas áreas de la casa, además de amenazarla de muerte.

Según lo señalado, mientras ocurría la agresión, otra de sus hijas logró pedir auxilio a las autoridades tras escuchar los gritos de su madre.

En un descuido, la víctima consiguió salir del domicilio y ponerse a salvo en la vía pública, momento en que los oficiales arribaron al sitio y, con autorización de la mujer, ingresaron para realizar la detención del señalado.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.