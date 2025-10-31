Detienen a hombre por feminicidio en grado de tentativa

El hombre es señalado por mantener privada de su libertad y agredir físicamente a su pareja en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería

Elementos de la Secretaría de Seguridad del municipio de Pesquería informaron la detención de un hombre señalado por mantener privada de su libertad y agredir físicamente a su pareja en la colonia Valle de Santa María, sector Lombardía.

Los oficiales realizaban recorridos de prevención cuando una mujer, visiblemente lesionada, pidió auxilio, informando que había logrado escapar de su agresor luego de varios días.

La víctima identificó en el lugar a su pareja, Manuel “N”, de 45 años, quien fue detenido de inmediato por los oficiales.

La mujer fue atendida por paramédicos de Protección Civil y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de: privación de la libertad, feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar, violación y lo que resulte.