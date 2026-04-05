Detienen a hombre por el delito de homicidio en Juárez en 2025

Ahora el señalado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de NL

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión girada en contra de Joel "N" de 24 años por el delito de Homicidio Calificado.

Y es que el pasado 5 de abril de 2025 en la colonia Privadas de la Silla en Juárez, el ahora detenido junto con Rafael "N" y Juan Carlos "N" llegaron a un domicilio donde se encontraba Néstor de 38 años al cual el ahora detenido y sus dos acompañantes identificaban como posible integrante de un grupo delictivo rival, por lo que abrieron fuego contra él.

Ahora el señalado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

Rafael "N" y Juan Carlos "N" de 33 y 27 años respectivamente, fueron detenidos por detectives que cumplimentaron una orden de aprehensión emitida en su contra por su probable participación en los mismos hechos ahora imputados a Joel "N".