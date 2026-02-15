Detienen a hombre por doble homicidio en Guadalupe

De acuerdo con la indagatoria, el presunto responsable llegó a bordo de un vehículo hasta la vivienda donde se encontraban las víctimas

Un hombre buscado por presuntamente asesinar a dos personas y herir a otras dos fue detenido en la colonia Santa Cruz, en Guadalupe, informó la autoridad local.

Sospechoso atacó a las víctimas tras discusión por rencillas previas

De acuerdo con la indagatoria, el presunto responsable llegó a bordo de un vehículo hasta la vivienda donde se encontraban las víctimas. Tras descender, comenzó a discutir por rencillas anteriores antes de sacar un arma de fuego y disparar contra las cuatro personas presentes en el domicilio.

Saldo del ataque: dos muertos y dos lesionadas

El saldo del ataque fue de dos hombres fallecidos y dos mujeres lesionadas. La agresión ocurrió el 30 de julio de 2023 en la colonia Los Sabinos, en Guadalupe, dejando consternada a la comunidad local.

Presunto responsable enfrentará proceso bajo prisión preventiva

El detenido fue identificado como César “N”, de 42 años, a quien se le dictó prisión preventiva como medida cautelar mientras concluyen las indagatorias en su contra. Las autoridades reiteraron que la detención busca garantizar el cumplimiento de la ley y brindar justicia a las víctimas.