Todo sucedió derivado de un incidente vial, en el que el conductor de una camioneta Hyundai tipo SUV estaba dando “cerrones” a otros automovilistas

Por presuntamente agredir a un oficial, un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey y es investigado por haber realizado detonaciones de arma de fuego en febrero pasado.

La captura de Francisco Javier “N.”, de 36 años, se en Puerto del Valle, en la colonia La Herradura, en el municipio de Guadalupe.

Elementos de la Policía de Investigación de Monterrey realizaban labores propias de su trabajo cuando visualizan un auto que tiene reporte de haber sido utilizado en hechos delictivos.

Tras marcarle el alto al conductor, en la Avenida José Alvarado, en los límites de Monterrey y Guadalupe, hace caso omiso y acelera la velocidad.

En terrenos del municipio guadalupense, es interceptado finalmente, pese a que ponía resistencia, ya que al descender del auto agrede a los oficiales, lanzándoles golpes, pero logran someterlo.

Todo sucedió derivado de incidente vial, en el que el conductor de una camioneta Hyundai tipo SUV estaba dando “cerrones” a otros automovilistas, lo que molestó a Francisco Javier “N”, quien, al verse en peligro de ser atropellado, sacó una pistola y disparó en tres ocasiones, según la denuncia interpuesta por el afectado.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

​