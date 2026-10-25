Detienen a hombre por delitos sexuales contra adolescente

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024 en un municipio del área metropolitana de Monterrey

Adán “N”, de 23 años, fue vinculado a proceso por los delitos de equiparable a la violación y corrupción de menores, tras ser detenido en Saltillo, Coahuila, mediante una orden de aprehensión relacionada con hechos presuntamente cometidos contra un adolescente en Nuevo León.

Durante la audiencia, un juez determinó que existían elementos para iniciar el proceso penal por ambos delitos e impuso prisión preventiva, con internamiento en un Centro de Reinserción Social estatal, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Detención en Saltillo se realizó mediante colaboración entre fiscalías

La captura se concretó con apoyo de la Fiscalía de Coahuila, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Posteriormente, el Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Regional Centro de Nuevo León presentó la imputación ante la autoridad judicial.

Después de analizar los datos expuestos en audiencia, el juez consideró acreditada la posible participación de Adán “N” y dictó el auto de vinculación a proceso. La ficha informativa no precisa un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Investigan presuntas agresiones ocurridas entre 2023 y 2024

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024 en un municipio del área metropolitana de Monterrey. La víctima tenía 13 años al momento de los acontecimientos.

La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente impuso actos sexuales de manera reiterada al adolescente, valiéndose de una diferencia de fuerza física y aprovechando las dificultades que una condición de salud mental habría representado para que pudiera denunciar.