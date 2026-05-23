Detienen a hombre por delitos contra el medio ambiente

Los elementos de seguridad se movilizaron hasta el cruce de Villagrán e Isaac Garza, donde se logró la detención de Josué M, de 35 años

Elementos de la Policía de Monterrey llevaron a cabo la captura de un hombre, quien es señalado, presuntamente, de provocar un incendio, al quemar basura, los hechos se dieron en el centro de la ciudad.

Los elementos de seguridad se movilizaron hasta el cruce de Villagrán e Isaac Garza, donde se logró la detención de Josué M, de 35 años.

Los primeros informes señalan que se recibió el reporte de un incendio en el cruce ya mencionado, al arribar los uniformados se percataron de la presencia de un hombre, quien al verlos intentó darse a la fuga.

Le encontraron un encendedor durante la revisión

Al hombre le encontraron un encendedor, y cuando le cuestionaron sobre los hechos, dijo que vio la acumulación de basura y decidió quemarla.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Con información de Jorge Mascorro...