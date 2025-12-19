Detienen a hombre por daños a propiedad ajena en Monterrey

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de que presuntamente quebrara el cristal de la puerta de una tienda de conveniencia, un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad.

La captura de Luis Antonio C., de 19 años de edad, se registró a las 01:30 horas en Juárez y Madero, donde se ubica el negocio Oxxo.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó que había un joven sospechoso, que ingresó a una tienda de conveniencia, a través de una ventanilla.

De inmediato se dio la movilización, mientras que el presunto era seguido con las cámaras de monitoreo.

Se observó que luego de quebrar el cristal se introdujo al local, donde no había personal a la vista.

Posteriormente salió y se quitó la sudadera que llevaba, pero minutos después arribaron los policías, quienes detuvieron al masculino cuando caminaba para escapar.

Aunque no se precisó si se apoderó de dinero o mercancía, el hombre fue detenido por daños al negocio.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.